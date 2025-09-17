Charlotte Fang (REMILIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 663.27$ 663.27 $ 663.27 Harga Terendah $ 16.24$ 16.24 $ 16.24 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.82% Perubahan Harga (7D) +1.82%

Charlotte Fang (REMILIA) harga masa nyata ialah $24.34. Sepanjang 24 jam yang lalu, REMILIA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REMILIA sepanjang masa ialah $ 663.27, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 16.24.

Dari segi prestasi jangka pendek, REMILIA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Charlotte Fang (REMILIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K Bekalan Peredaran 690.00 690.00 690.00 Jumlah Bekalan 690.0 690.0 690.0

Had Pasaran semasa Charlotte Fang ialah $ 16.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REMILIA ialah 690.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 690.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.79K.