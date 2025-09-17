Charm AI (CHARM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00141397$ 0.00141397 $ 0.00141397 Harga Terendah $ 0.00000894$ 0.00000894 $ 0.00000894 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +19.54% Perubahan Harga (7D) +19.54%

Charm AI (CHARM) harga masa nyata ialah $0.00001309. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHARM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHARM sepanjang masa ialah $ 0.00141397, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000894.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHARM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +19.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Charm AI (CHARM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.06K$ 13.06K $ 13.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.06K$ 13.06K $ 13.06K Bekalan Peredaran 997.58M 997.58M 997.58M Jumlah Bekalan 997,578,528.86914 997,578,528.86914 997,578,528.86914

Had Pasaran semasa Charm AI ialah $ 13.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHARM ialah 997.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997578528.86914. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.06K.