Tokenomik Chartreux Cat (CHART)

Lihat cerapan utama tentang Chartreux Cat (CHART), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Chartreux Cat (CHART) Maklumat

Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines:

Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement.

Laman Web Rasmi:
https://chartreuxcatcto.com/

Chartreux Cat (CHART) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Chartreux Cat (CHART), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.57K
$ 12.57K
Jumlah Bekalan:
$ 999.38M
$ 999.38M
Bekalan Edaran:
$ 999.38M
$ 999.38M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.57K
$ 12.57K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00668935
$ 0.00668935
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik Chartreux Cat (CHART): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Chartreux Cat (CHART) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CHART yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CHART yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CHART, terokai CHART harga langsung token!

CHART Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CHART? Halaman ramalan harga CHART kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.