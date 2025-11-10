Chasm Harga Hari Ini

Harga langsung Chasm (CAI) hari ini ialah $ 0.01128247, dengan 2.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAI kepada USD penukaran adalah $ 0.01128247 setiap CAI.

Chasm kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,125,320, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M CAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAI didagangkan antara $ 0.00942862 (rendah) dan $ 0.01141094 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.252283, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00897574.

Dalam prestasi jangka pendek, CAI dipindahkan -0.40% dalam sejam terakhir dan -10.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Chasm (CAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.25M$ 11.25M $ 11.25M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

