ChAtoshI (CHATOSHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00207666 $ 0.00207666 $ 0.00207666 24J Rendah $ 0.00218885 $ 0.00218885 $ 0.00218885 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00207666$ 0.00207666 $ 0.00207666 24J Tinggi $ 0.00218885$ 0.00218885 $ 0.00218885 Sepanjang Masa $ 0.00788568$ 0.00788568 $ 0.00788568 Harga Terendah $ 0.00148505$ 0.00148505 $ 0.00148505 Perubahan Harga (1J) -0.12% Perubahan Harga (1D) +3.86% Perubahan Harga (7D) +1.95% Perubahan Harga (7D) +1.95%

ChAtoshI (CHATOSHI) harga masa nyata ialah $0.0021679. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHATOSHI didagangkan antara $ 0.00207666 rendah dan $ 0.00218885 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHATOSHI sepanjang masa ialah $ 0.00788568, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00148505.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHATOSHI telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, +3.86% dalam 24 jam dan +1.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ChAtoshI (CHATOSHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Bekalan Peredaran 999.00M 999.00M 999.00M Jumlah Bekalan 998,998,712.961622 998,998,712.961622 998,998,712.961622

Had Pasaran semasa ChAtoshI ialah $ 2.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHATOSHI ialah 999.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998998712.961622. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.17M.