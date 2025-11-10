Chatrix Harga Hari Ini

Harga langsung Chatrix (CRX) hari ini ialah $ 0.00004529, dengan 1.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRX kepada USD penukaran adalah $ 0.00004529 setiap CRX.

Chatrix kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 34,381, dengan bekalan edaran sebanyak 758.68M CRX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRX didagangkan antara $ 0.000044 (rendah) dan $ 0.00004543 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00098976, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003041.

Dalam prestasi jangka pendek, CRX dipindahkan +0.59% dalam sejam terakhir dan +24.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Chatrix (CRX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.38K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.65K Bekalan Peredaran 758.68M Jumlah Bekalan 874,906,470.476795

