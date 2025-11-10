CheckDot Harga Hari Ini

Harga langsung CheckDot (CDT) hari ini ialah $ 0.053634, dengan 0.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CDT kepada USD penukaran adalah $ 0.053634 setiap CDT.

CheckDot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 395,698, dengan bekalan edaran sebanyak 7.39M CDT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CDT didagangkan antara $ 0.052123 (rendah) dan $ 0.054496 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.33, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00930431.

Dalam prestasi jangka pendek, CDT dipindahkan +0.36% dalam sejam terakhir dan -11.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CheckDot (CDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 395.70K$ 395.70K $ 395.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 535.41K$ 535.41K $ 535.41K Bekalan Peredaran 7.39M 7.39M 7.39M Jumlah Bekalan 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

Had Pasaran semasa CheckDot ialah $ 395.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CDT ialah 7.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999250.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 535.41K.