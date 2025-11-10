CheckStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung CheckStrategy (CHKSTR) hari ini ialah --, dengan 2.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CHKSTR kepada USD penukaran adalah -- setiap CHKSTR.

CheckStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 761,080, dengan bekalan edaran sebanyak 941.69M CHKSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CHKSTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00485116, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CHKSTR dipindahkan +0.13% dalam sejam terakhir dan -20.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CheckStrategy (CHKSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 761.08K$ 761.08K $ 761.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 761.08K$ 761.08K $ 761.08K Bekalan Peredaran 941.69M 941.69M 941.69M Jumlah Bekalan 941,694,282.928691 941,694,282.928691 941,694,282.928691

Had Pasaran semasa CheckStrategy ialah $ 761.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHKSTR ialah 941.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 941694282.928691. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 761.08K.