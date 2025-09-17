Cheese (CHEESE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02652183$ 0.02652183 $ 0.02652183 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.42% Perubahan Harga (1D) -11.67% Perubahan Harga (7D) -29.34% Perubahan Harga (7D) -29.34%

Cheese (CHEESE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHEESE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHEESE sepanjang masa ialah $ 0.02652183, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHEESE telah berubah sebanyak -1.42% sejak sejam yang lalu, -11.67% dalam 24 jam dan -29.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cheese (CHEESE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 677.66K$ 677.66K $ 677.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 677.66K$ 677.66K $ 677.66K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,985,078.730485 999,985,078.730485 999,985,078.730485

Had Pasaran semasa Cheese ialah $ 677.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHEESE ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999985078.730485. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 677.66K.