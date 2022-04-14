Tokenomik Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)
Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Maklumat
Cheeseball the Wizard is the latest internet sensation, a quirky, mischievous cat with a flair for magic and an eye on the meme throne. As Halloween approaches, Cheeseball is gearing up to cast a spell over the internet, unleashing a flood of hilarious and spooky memes that are sure to go viral. With his wizard hat and mystical aura, he's ready to lead the charge into Uptober, a month-long celebration of bullish crypto vibes, memes, and fun. Get ready for Cheeseball's reign as he combines the magic of Halloween with the hype of Uptober, creating the purrfect storm of entertainment!
Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CHEESEBALL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CHEESEBALL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CHEESEBALL, terokai CHEESEBALL harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.