CHELON Harga (CHELON)

Tidak tersenarai

1 CHELON ke USD Harga Langsung:

$0.00093862
+0.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
CHELON (CHELON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:28:45 (UTC+8)

CHELON (CHELON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.0185919
$ 0
--

+0.84%

+15.05%

+15.05%

CHELON (CHELON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHELON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHELON sepanjang masa ialah $ 0.0185919, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHELON telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.84% dalam 24 jam dan +15.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CHELON (CHELON) Maklumat Pasaran

$ 890.66K
--
$ 938.61K
948.90M
999,994,028.219921
Had Pasaran semasa CHELON ialah $ 890.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHELON ialah 948.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999994028.219921. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 938.61K.

CHELON (CHELON) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CHELON kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CHELON kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CHELON kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CHELON kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.84%
30 Hari$ 0+15.74%
60 Hari$ 0+26.41%
90 Hari$ 0--

Apakah itu CHELON (CHELON)

Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 1) In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. 2) TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. 3) Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.

CHELON (CHELON) Sumber

Laman Web Rasmi

CHELON Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CHELON (CHELON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CHELON (CHELON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CHELON.

Semak CHELON ramalan harga sekarang!

CHELON kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik CHELON (CHELON)

Memahami tokenomik CHELON (CHELON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHELON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CHELON (CHELON)

Berapakah nilai CHELON (CHELON) hari ini?
Harga langsung CHELON dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CHELON ke USD?
Harga semasa CHELON ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CHELON?
Had pasaran untuk CHELON ialah $ 890.66K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CHELON?
Bekalan edaran CHELON ialah 948.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHELON?
CHELON mencapai harga ATH sebanyak 0.0185919 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHELON?
CHELON melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CHELON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHELONialah -- USD.
Adakah CHELON akan naik lebih tinggi tahun ini?
CHELON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHELONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
CHELON (CHELON) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.