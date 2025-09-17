Chengpang Zhoa (ZHOA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) +1.10% Perubahan Harga (7D) +4.86% Perubahan Harga (7D) +4.86%

Chengpang Zhoa (ZHOA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZHOA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZHOA sepanjang masa ialah $ 0.0011025, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZHOA telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +1.10% dalam 24 jam dan +4.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chengpang Zhoa (ZHOA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 99.78K$ 99.78K $ 99.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.78K$ 99.78K $ 99.78K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Chengpang Zhoa ialah $ 99.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZHOA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.78K.