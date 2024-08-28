Tokenomik Chengpang Zhoa (ZHOA)

Lihat cerapan utama tentang Chengpang Zhoa (ZHOA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Chengpang Zhoa (ZHOA) Maklumat

$ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech!

If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy.

Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory.

The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet.

Laman Web Rasmi:
https://zhoa.xyz/
Kertas putih:
https://chengpang-zhoa-usdzhoa.gitbook.io/chengpangzhoa

Chengpang Zhoa (ZHOA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Chengpang Zhoa (ZHOA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 243.16K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 243.16K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0011025
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00024316
Tokenomik Chengpang Zhoa (ZHOA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Chengpang Zhoa (ZHOA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZHOA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZHOA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZHOA, terokai ZHOA harga langsung token!

ZHOA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZHOA? Halaman ramalan harga ZHOA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.