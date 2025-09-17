Chengshi (CHENG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00137891$ 0.00137891 $ 0.00137891 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +20.62% Perubahan Harga (7D) +20.62%

Chengshi (CHENG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHENG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHENG sepanjang masa ialah $ 0.00137891, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHENG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +20.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chengshi (CHENG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.37K$ 9.37K $ 9.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.37K$ 9.37K $ 9.37K Bekalan Peredaran 841.49M 841.49M 841.49M Jumlah Bekalan 841,492,978.0 841,492,978.0 841,492,978.0

Had Pasaran semasa Chengshi ialah $ 9.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHENG ialah 841.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 841492978.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.37K.