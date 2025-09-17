Chengu (CHENGU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00041016 $ 0.00041016 $ 0.00041016 24J Rendah $ 0.0004544 $ 0.0004544 $ 0.0004544 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00041016$ 0.00041016 $ 0.00041016 24J Tinggi $ 0.0004544$ 0.0004544 $ 0.0004544 Sepanjang Masa $ 0.00300819$ 0.00300819 $ 0.00300819 Harga Terendah $ 0.00027937$ 0.00027937 $ 0.00027937 Perubahan Harga (1J) -0.88% Perubahan Harga (1D) -7.37% Perubahan Harga (7D) -6.29% Perubahan Harga (7D) -6.29%

Chengu (CHENGU) harga masa nyata ialah $0.00041792. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHENGU didagangkan antara $ 0.00041016 rendah dan $ 0.0004544 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHENGU sepanjang masa ialah $ 0.00300819, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00027937.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHENGU telah berubah sebanyak -0.88% sejak sejam yang lalu, -7.37% dalam 24 jam dan -6.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chengu (CHENGU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 414.25K$ 414.25K $ 414.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 414.25K$ 414.25K $ 414.25K Bekalan Peredaran 991.22M 991.22M 991.22M Jumlah Bekalan 991,215,838.740657 991,215,838.740657 991,215,838.740657

Had Pasaran semasa Chengu ialah $ 414.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHENGU ialah 991.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991215838.740657. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 414.25K.