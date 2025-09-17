Cheshire Grin (GRIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0080105$ 0.0080105 $ 0.0080105 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) -1.16% Perubahan Harga (7D) +8.50% Perubahan Harga (7D) +8.50%

Cheshire Grin (GRIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRIN sepanjang masa ialah $ 0.0080105, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRIN telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -1.16% dalam 24 jam dan +8.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cheshire Grin (GRIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.89K$ 24.89K $ 24.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.89K$ 24.89K $ 24.89K Bekalan Peredaran 999.56M 999.56M 999.56M Jumlah Bekalan 999,560,801.718099 999,560,801.718099 999,560,801.718099

Had Pasaran semasa Cheshire Grin ialah $ 24.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRIN ialah 999.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999560801.718099. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.89K.