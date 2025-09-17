Chester ($CHESTER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00006312 24J Tinggi $ 0.0000706 Sepanjang Masa $ 0.00132417 Harga Terendah $ 0.00006312 Perubahan Harga (1J) +0.99% Perubahan Harga (1D) -7.49% Perubahan Harga (7D) -22.52%

Chester ($CHESTER) harga masa nyata ialah $0.00006395. Sepanjang 24 jam yang lalu, $CHESTER didagangkan antara $ 0.00006312 rendah dan $ 0.0000706 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $CHESTER sepanjang masa ialah $ 0.00132417, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006312.

Dari segi prestasi jangka pendek, $CHESTER telah berubah sebanyak +0.99% sejak sejam yang lalu, -7.49% dalam 24 jam dan -22.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chester ($CHESTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.27K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 63.34K Bekalan Peredaran 973.62M Jumlah Bekalan 990,457,841.0

Had Pasaran semasa Chester ialah $ 62.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $CHESTER ialah 973.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990457841.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.34K.