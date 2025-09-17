CHEXBACCA (CHEXBACCA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00146075$ 0.00146075 $ 0.00146075 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.21% Perubahan Harga (1D) +0.50% Perubahan Harga (7D) -3.33% Perubahan Harga (7D) -3.33%

CHEXBACCA (CHEXBACCA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHEXBACCA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHEXBACCA sepanjang masa ialah $ 0.00146075, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHEXBACCA telah berubah sebanyak -1.21% sejak sejam yang lalu, +0.50% dalam 24 jam dan -3.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CHEXBACCA (CHEXBACCA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 264.15K$ 264.15K $ 264.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 264.15K$ 264.15K $ 264.15K Bekalan Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Jumlah Bekalan 999,841,645.009934 999,841,645.009934 999,841,645.009934

Had Pasaran semasa CHEXBACCA ialah $ 264.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHEXBACCA ialah 999.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999841645.009934. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 264.15K.