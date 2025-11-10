Chi Harga Hari Ini

Harga langsung Chi (気) hari ini ialah $ 0.00001992, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 気 kepada USD penukaran adalah $ 0.00001992 setiap 気.

Chi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,914.46, dengan bekalan edaran sebanyak 999.65M 気. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 気 didagangkan antara $ 0.00001948 (rendah) dan $ 0.00002005 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00205066, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001845.

Dalam prestasi jangka pendek, 気 dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Chi (気) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.91K$ 19.91K $ 19.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.91K$ 19.91K $ 19.91K Bekalan Peredaran 999.65M 999.65M 999.65M Jumlah Bekalan 999,650,180.25502 999,650,180.25502 999,650,180.25502

Had Pasaran semasa Chi ialah $ 19.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 気 ialah 999.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999650180.25502. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.91K.