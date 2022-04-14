Tokenomik Chi Protocol (CHI)

Lihat cerapan utama tentang Chi Protocol (CHI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Chi Protocol (CHI) Maklumat

Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards.

Laman Web Rasmi:
https://chiprotocol.io/
Kertas putih:
https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs

Chi Protocol (CHI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Chi Protocol (CHI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.09K
$ 10.09K$ 10.09K
Jumlah Bekalan:
$ 206.36M
$ 206.36M$ 206.36M
Bekalan Edaran:
$ 111.30M
$ 111.30M$ 111.30M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 18.71K
$ 18.71K$ 18.71K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.108157
$ 0.108157$ 0.108157
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Chi Protocol (CHI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Chi Protocol (CHI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CHI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CHI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CHI, terokai CHI harga langsung token!

CHI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CHI? Halaman ramalan harga CHI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.