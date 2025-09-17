Chiba Wan (CHIB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.53% Perubahan Harga (7D) +1.19% Perubahan Harga (7D) +1.19%

Chiba Wan (CHIB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHIB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHIB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHIB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.53% dalam 24 jam dan +1.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chiba Wan (CHIB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 116.43K$ 116.43K $ 116.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 116.43K$ 116.43K $ 116.43K Bekalan Peredaran 200.00B 200.00B 200.00B Jumlah Bekalan 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Chiba Wan ialah $ 116.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHIB ialah 200.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 116.43K.