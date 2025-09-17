chibi (CHIBI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0028116$ 0.0028116 $ 0.0028116 Harga Terendah $ 0.00001942$ 0.00001942 $ 0.00001942 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.41% Perubahan Harga (7D) +9.41%

chibi (CHIBI) harga masa nyata ialah $0.00003539. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHIBI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHIBI sepanjang masa ialah $ 0.0028116, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001942.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHIBI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

chibi (CHIBI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.83K$ 31.83K $ 31.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.83K$ 31.83K $ 31.83K Bekalan Peredaran 899.51M 899.51M 899.51M Jumlah Bekalan 899,507,381.0 899,507,381.0 899,507,381.0

Had Pasaran semasa chibi ialah $ 31.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHIBI ialah 899.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899507381.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.83K.