Children Of The Sky Harga Hari Ini

Harga langsung Children Of The Sky (COTS) hari ini ialah $ 0.00001271, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COTS kepada USD penukaran adalah $ 0.00001271 setiap COTS.

Children Of The Sky kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,707.55, dengan bekalan edaran sebanyak 999.53M COTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COTS didagangkan antara $ 0.00001267 (rendah) dan $ 0.00001274 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01772925, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001213.

Dalam prestasi jangka pendek, COTS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Children Of The Sky (COTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.71K$ 12.71K $ 12.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.71K$ 12.71K $ 12.71K Bekalan Peredaran 999.53M 999.53M 999.53M Jumlah Bekalan 999,530,139.752921 999,530,139.752921 999,530,139.752921

Had Pasaran semasa Children Of The Sky ialah $ 12.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COTS ialah 999.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999530139.752921. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.71K.