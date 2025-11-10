Chili Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Chili Coin (CHI) hari ini ialah $ 0.00074461, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CHI kepada USD penukaran adalah $ 0.00074461 setiap CHI.

Chili Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,376,085, dengan bekalan edaran sebanyak 5.88B CHI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CHI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00131437, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00074391.

Dalam prestasi jangka pendek, CHI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -10.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Chili Coin (CHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.46M$ 74.46M $ 74.46M Bekalan Peredaran 5.88B 5.88B 5.88B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Chili Coin ialah $ 4.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHI ialah 5.88B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.46M.