chill ($CHILL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0047381 $ 0.0047381 $ 0.0047381 24J Rendah $ 0.00479368 $ 0.00479368 $ 0.00479368 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0047381$ 0.0047381 $ 0.0047381 24J Tinggi $ 0.00479368$ 0.00479368 $ 0.00479368 Sepanjang Masa $ 0.03881767$ 0.03881767 $ 0.03881767 Harga Terendah $ 0.00079152$ 0.00079152 $ 0.00079152 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.57% Perubahan Harga (7D) -5.26% Perubahan Harga (7D) -5.26%

chill ($CHILL) harga masa nyata ialah $0.00478982. Sepanjang 24 jam yang lalu, $CHILL didagangkan antara $ 0.0047381 rendah dan $ 0.00479368 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $CHILL sepanjang masa ialah $ 0.03881767, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00079152.

Dari segi prestasi jangka pendek, $CHILL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.57% dalam 24 jam dan -5.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

chill ($CHILL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 201.17K$ 201.17K $ 201.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 201.17K$ 201.17K $ 201.17K Bekalan Peredaran 42.00M 42.00M 42.00M Jumlah Bekalan 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Had Pasaran semasa chill ialah $ 201.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $CHILL ialah 42.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 42000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 201.17K.