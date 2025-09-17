Chill Drone (CHONE) Maklumat Harga (USD)

Chill Drone (CHONE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHONE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHONE sepanjang masa ialah $ 0.00145846, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHONE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.33% dalam 24 jam dan +7.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chill Drone (CHONE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Chill Drone ialah $ 314.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHONE ialah 996.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996337109.79491. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 314.84K.