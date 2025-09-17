Chill Family (CHILLFAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0
24J Rendah $ 0
24J Tinggi $ 0
Sepanjang Masa $ 0.01277079
Harga Terendah $ 0
Perubahan Harga (1J) 0.00%
Perubahan Harga (1D) -0.19%
Perubahan Harga (7D) +5.27%

Chill Family (CHILLFAM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHILLFAM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHILLFAM sepanjang masa ialah $ 0.01277079, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHILLFAM telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan +5.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chill Family (CHILLFAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.90K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.90K
Bekalan Peredaran 998.17M
Jumlah Bekalan 998,166,628.952711

Had Pasaran semasa Chill Family ialah $ 37.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHILLFAM ialah 998.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998166628.952711. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.90K.