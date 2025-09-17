Chill Girl (CHILLGIRL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00618851$ 0.00618851 $ 0.00618851 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.61% Perubahan Harga (7D) +4.08% Perubahan Harga (7D) +4.08%

Chill Girl (CHILLGIRL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHILLGIRL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHILLGIRL sepanjang masa ialah $ 0.00618851, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHILLGIRL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.61% dalam 24 jam dan +4.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chill Girl (CHILLGIRL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.99K$ 46.99K $ 46.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.99K$ 46.99K $ 46.99K Bekalan Peredaran 998.91M 998.91M 998.91M Jumlah Bekalan 998,914,191.856506 998,914,191.856506 998,914,191.856506

Had Pasaran semasa Chill Girl ialah $ 46.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHILLGIRL ialah 998.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998914191.856506. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.99K.