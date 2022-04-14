Tokenomik Chill Trump (CHILLT)

Lihat cerapan utama tentang Chill Trump (CHILLT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Chill Trump (CHILLT) Maklumat

The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump.

Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment.

Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness.

Laman Web Rasmi:
https://chilltrumpsol.xyz/

Chill Trump (CHILLT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Chill Trump (CHILLT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 17.63K
$ 17.63K
Jumlah Bekalan:
$ 997.19M
$ 997.19M
Bekalan Edaran:
$ 997.19M
$ 997.19M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 17.63K
$ 17.63K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00193682
$ 0.00193682
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000871
$ 0.00000871
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik Chill Trump (CHILLT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Chill Trump (CHILLT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CHILLT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CHILLT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CHILLT, terokai CHILLT harga langsung token!

CHILLT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CHILLT? Halaman ramalan harga CHILLT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.