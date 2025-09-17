Chillax (CHILLAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0057376$ 0.0057376 $ 0.0057376 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.10% Perubahan Harga (7D) +7.10%

Chillax (CHILLAX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHILLAX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHILLAX sepanjang masa ialah $ 0.0057376, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHILLAX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chillax (CHILLAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.76K$ 24.76K $ 24.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.76K$ 24.76K $ 24.76K Bekalan Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Jumlah Bekalan 999,890,160.026386 999,890,160.026386 999,890,160.026386

Had Pasaran semasa Chillax ialah $ 24.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHILLAX ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999890160.026386. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.76K.