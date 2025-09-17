chillcapy (CHILLCAPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.65% Perubahan Harga (7D) +9.02% Perubahan Harga (7D) +9.02%

chillcapy (CHILLCAPY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHILLCAPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHILLCAPY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHILLCAPY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.65% dalam 24 jam dan +9.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

chillcapy (CHILLCAPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.29K$ 21.29K $ 21.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.29K$ 21.29K $ 21.29K Bekalan Peredaran 949.98M 949.98M 949.98M Jumlah Bekalan 949,975,442.35 949,975,442.35 949,975,442.35

Had Pasaran semasa chillcapy ialah $ 21.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHILLCAPY ialah 949.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949975442.35. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.29K.