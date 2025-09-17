Lagi Mengenai CTOAD

Maklumat Harga CTOAD

Laman Web Rasmi CTOAD

Tokenomik CTOAD

Ramalan Harga CTOAD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Chilling Toad Logo

Chilling Toad Harga (CTOAD)

Tidak tersenarai

1 CTOAD ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Chilling Toad (CTOAD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:29:49 (UTC+8)

Chilling Toad (CTOAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00347986
$ 0.00347986$ 0.00347986

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.03%

+10.46%

+10.46%

Chilling Toad (CTOAD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CTOAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CTOAD sepanjang masa ialah $ 0.00347986, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CTOAD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.03% dalam 24 jam dan +10.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chilling Toad (CTOAD) Maklumat Pasaran

$ 33.22K
$ 33.22K$ 33.22K

--
----

$ 33.22K
$ 33.22K$ 33.22K

998.37M
998.37M 998.37M

998,365,980.560502
998,365,980.560502 998,365,980.560502

Had Pasaran semasa Chilling Toad ialah $ 33.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CTOAD ialah 998.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998365980.560502. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.22K.

Chilling Toad (CTOAD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Chilling Toad kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Chilling Toad kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Chilling Toad kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Chilling Toad kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.03%
30 Hari$ 0+24.28%
60 Hari$ 0+30.84%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Chilling Toad (CTOAD)

Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Chilling Toad (CTOAD) Sumber

Laman Web Rasmi

Chilling Toad Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Chilling Toad (CTOAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Chilling Toad (CTOAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chilling Toad.

Semak Chilling Toad ramalan harga sekarang!

CTOAD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Chilling Toad (CTOAD)

Memahami tokenomik Chilling Toad (CTOAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CTOAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chilling Toad (CTOAD)

Berapakah nilai Chilling Toad (CTOAD) hari ini?
Harga langsung CTOAD dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CTOAD ke USD?
Harga semasa CTOAD ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Chilling Toad?
Had pasaran untuk CTOAD ialah $ 33.22K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CTOAD?
Bekalan edaran CTOAD ialah 998.37M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CTOAD?
CTOAD mencapai harga ATH sebanyak 0.00347986 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CTOAD?
CTOAD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CTOAD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CTOADialah -- USD.
Adakah CTOAD akan naik lebih tinggi tahun ini?
CTOAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CTOADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:29:49 (UTC+8)

Chilling Toad (CTOAD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.