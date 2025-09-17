Chillmas (CHILLMAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.95% Perubahan Harga (1D) -11.57% Perubahan Harga (7D) +14.34% Perubahan Harga (7D) +14.34%

Chillmas (CHILLMAS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHILLMAS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHILLMAS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHILLMAS telah berubah sebanyak -0.95% sejak sejam yang lalu, -11.57% dalam 24 jam dan +14.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chillmas (CHILLMAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Chillmas ialah $ 7.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHILLMAS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.88K.