ChimpStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung ChimpStrategy (CHMPSTR) hari ini ialah $ 0.00217037, dengan 5.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CHMPSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00217037 setiap CHMPSTR.

ChimpStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,979,118, dengan bekalan edaran sebanyak 912.27M CHMPSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CHMPSTR didagangkan antara $ 0.00205794 (rendah) dan $ 0.00218215 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00320932, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00151428.

Dalam prestasi jangka pendek, CHMPSTR dipindahkan -0.40% dalam sejam terakhir dan +2.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ChimpStrategy (CHMPSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Bekalan Peredaran 912.27M 912.27M 912.27M Jumlah Bekalan 912,265,369.393856 912,265,369.393856 912,265,369.393856

Had Pasaran semasa ChimpStrategy ialah $ 1.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHMPSTR ialah 912.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 912265369.393856. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.98M.