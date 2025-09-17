Chinau (CHINAU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.04% Perubahan Harga (7D) +1.71% Perubahan Harga (7D) +1.71%

Chinau (CHINAU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHINAU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHINAU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHINAU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.04% dalam 24 jam dan +1.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chinau (CHINAU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Bekalan Peredaran 899.24B 899.24B 899.24B Jumlah Bekalan 899,239,031,809.8119 899,239,031,809.8119 899,239,031,809.8119

Had Pasaran semasa Chinau ialah $ 11.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHINAU ialah 899.24B, dengan jumlah bekalan sebanyak 899239031809.8119. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.57K.