Chinese Doge Wow (CHIDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.0187939 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.97% Perubahan Harga (1D) -0.50% Perubahan Harga (7D) +1.14%

Chinese Doge Wow (CHIDO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHIDO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHIDO sepanjang masa ialah $ 0.0187939, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHIDO telah berubah sebanyak -0.97% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan +1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chinese Doge Wow (CHIDO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 879.05K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 879.05K Bekalan Peredaran 951.48M Jumlah Bekalan 951,479,146.5717978

Had Pasaran semasa Chinese Doge Wow ialah $ 879.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHIDO ialah 951.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 951479146.5717978. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 879.05K.