Tokenomik Chinese Doge Wow (CHIDO)

Tokenomik Chinese Doge Wow (CHIDO)

Lihat cerapan utama tentang Chinese Doge Wow (CHIDO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Chinese Doge Wow (CHIDO) Maklumat

Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.

Laman Web Rasmi:
https://chidoonbase.xyz/

Chinese Doge Wow (CHIDO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Chinese Doge Wow (CHIDO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 842.40K
$ 842.40K$ 842.40K
Jumlah Bekalan:
$ 951.48M
$ 951.48M$ 951.48M
Bekalan Edaran:
$ 951.48M
$ 951.48M$ 951.48M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 842.40K
$ 842.40K$ 842.40K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0187939
$ 0.0187939$ 0.0187939
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00088536
$ 0.00088536$ 0.00088536

Tokenomik Chinese Doge Wow (CHIDO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Chinese Doge Wow (CHIDO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CHIDO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CHIDO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CHIDO, terokai CHIDO harga langsung token!

CHIDO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CHIDO? Halaman ramalan harga CHIDO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.