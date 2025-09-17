CHIPI (CHIPI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00471579$ 0.00471579 $ 0.00471579 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.65% Perubahan Harga (7D) +6.80% Perubahan Harga (7D) +6.80%

CHIPI (CHIPI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHIPI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHIPI sepanjang masa ialah $ 0.00471579, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHIPI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.65% dalam 24 jam dan +6.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CHIPI (CHIPI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 101.02K$ 101.02K $ 101.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 101.02K$ 101.02K $ 101.02K Bekalan Peredaran 999.69M 999.69M 999.69M Jumlah Bekalan 999,690,485.36 999,690,485.36 999,690,485.36

Had Pasaran semasa CHIPI ialah $ 101.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHIPI ialah 999.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999690485.36. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 101.02K.