CHIPS Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung CHIPS Protocol (CHIPS) hari ini ialah $ 0.00050014, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CHIPS kepada USD penukaran adalah $ 0.00050014 setiap CHIPS.

CHIPS Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,456, dengan bekalan edaran sebanyak 44.90M CHIPS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CHIPS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01635469, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00043997.

Dalam prestasi jangka pendek, CHIPS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CHIPS Protocol (CHIPS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.46K$ 22.46K $ 22.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 500.14K$ 500.14K $ 500.14K Bekalan Peredaran 44.90M 44.90M 44.90M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CHIPS Protocol ialah $ 22.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHIPS ialah 44.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 500.14K.