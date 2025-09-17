Choctopus (CHOCTOPUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00540528$ 0.00540528 $ 0.00540528 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.69% Perubahan Harga (1D) -4.12% Perubahan Harga (7D) -5.07% Perubahan Harga (7D) -5.07%

Choctopus (CHOCTOPUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHOCTOPUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHOCTOPUS sepanjang masa ialah $ 0.00540528, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHOCTOPUS telah berubah sebanyak +1.69% sejak sejam yang lalu, -4.12% dalam 24 jam dan -5.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Choctopus (CHOCTOPUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 136.98K$ 136.98K $ 136.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 192.69K$ 192.69K $ 192.69K Bekalan Peredaran 700.00M 700.00M 700.00M Jumlah Bekalan 984,713,718.01557 984,713,718.01557 984,713,718.01557

Had Pasaran semasa Choctopus ialah $ 136.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHOCTOPUS ialah 700.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 984713718.01557. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 192.69K.