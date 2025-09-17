CHONK (CHONK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00672042$ 0.00672042 $ 0.00672042 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

CHONK (CHONK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHONK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHONK sepanjang masa ialah $ 0.00672042, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHONK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CHONK (CHONK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.15K$ 22.15K $ 22.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.15K$ 22.15K $ 22.15K Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,979,004.524252 999,979,004.524252 999,979,004.524252

Had Pasaran semasa CHONK ialah $ 22.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHONK ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999979004.524252. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.15K.