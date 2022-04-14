Tokenomik CHONK (CHONK)
pump fun coin, fairly launched, has no purpose really, people that bought the most of it hope that the guy who launched it will pump it for them and do all the work only because he clicked the launch button on pump fun, while they just sit and say GM! perfect for people that love to buy and forget and not do anything at all and hope that other people will buy it for a mysterious reasons while they say GM to each other in an echo chamber! it's great!
Tokenomik CHONK (CHONK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik CHONK (CHONK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CHONK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CHONK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CHONK, terokai CHONK harga langsung token!
