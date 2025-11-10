Chonkus Maximus Harga Hari Ini

Harga langsung Chonkus Maximus (CHONKUS) hari ini ialah $ 0.00000796, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CHONKUS kepada USD penukaran adalah $ 0.00000796 setiap CHONKUS.

Chonkus Maximus kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,963.02, dengan bekalan edaran sebanyak 999.77M CHONKUS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CHONKUS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00108574, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000729.

Dalam prestasi jangka pendek, CHONKUS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Chonkus Maximus (CHONKUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K Bekalan Peredaran 999.77M 999.77M 999.77M Jumlah Bekalan 999,769,080.559948 999,769,080.559948 999,769,080.559948

Had Pasaran semasa Chonkus Maximus ialah $ 7.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHONKUS ialah 999.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999769080.559948. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.96K.