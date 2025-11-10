Tokenomik Chonkus Maximus (CHONKUS)

Tokenomik Chonkus Maximus (CHONKUS)

Lihat cerapan utama tentang Chonkus Maximus (CHONKUS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:20:25 (UTC+8)


Chonkus Maximus (CHONKUS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Chonkus Maximus (CHONKUS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.96K
$ 7.96K
Jumlah Bekalan:
$ 999.77M
$ 999.77M
Bekalan Edaran:
$ 999.77M
$ 999.77M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.96K
$ 7.96K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00108574
$ 0.00108574
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Chonkus Maximus (CHONKUS) Maklumat

Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings

Laman Web Rasmi:
https://www.chonkusmaximus.fun

Tokenomik Chonkus Maximus (CHONKUS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Chonkus Maximus (CHONKUS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CHONKUS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CHONKUS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CHONKUS, terokai CHONKUS harga langsung token!

CHONKUS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CHONKUS? Halaman ramalan harga CHONKUS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

