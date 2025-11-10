Chrema Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Chrema Coin (CRMC) hari ini ialah $ 0.707512, dengan 2.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRMC kepada USD penukaran adalah $ 0.707512 setiap CRMC.

Chrema Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,783,848, dengan bekalan edaran sebanyak 10.99M CRMC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRMC didagangkan antara $ 0.705969 (rendah) dan $ 0.760876 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5.02, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.432032.

Dalam prestasi jangka pendek, CRMC dipindahkan -2.18% dalam sejam terakhir dan -16.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Chrema Coin (CRMC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.41M$ 35.41M $ 35.41M Bekalan Peredaran 10.99M 10.99M 10.99M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Chrema Coin ialah $ 7.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRMC ialah 10.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.41M.