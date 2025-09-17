Christ Is King (CIK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +0.20% Perubahan Harga (7D) +1.06% Perubahan Harga (7D) +1.06%

Christ Is King (CIK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CIK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CIK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CIK telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.20% dalam 24 jam dan +1.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Christ Is King (CIK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Bekalan Peredaran 777.00B 777.00B 777.00B Jumlah Bekalan 777,000,000,000.0 777,000,000,000.0 777,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Christ Is King ialah $ 5.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CIK ialah 777.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 777000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.10M.