Christianity Coin Logo

Christianity Coin Harga (CHRIST)

Tidak tersenarai

1 CHRIST ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.30%1D
USD
Christianity Coin (CHRIST) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:33:09 (UTC+8)

Christianity Coin (CHRIST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00155678
$ 0.00155678$ 0.00155678

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+1.35%

+16.63%

+16.63%

Christianity Coin (CHRIST) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHRIST didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHRIST sepanjang masa ialah $ 0.00155678, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHRIST telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, +1.35% dalam 24 jam dan +16.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Christianity Coin (CHRIST) Maklumat Pasaran

$ 50.24K
$ 50.24K$ 50.24K

--
----

$ 50.24K
$ 50.24K$ 50.24K

999.87M
999.87M 999.87M

999,865,193.2716
999,865,193.2716 999,865,193.2716

Had Pasaran semasa Christianity Coin ialah $ 50.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHRIST ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999865193.2716. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.24K.

Christianity Coin (CHRIST) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Christianity Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Christianity Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Christianity Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Christianity Coin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.35%
30 Hari$ 0+31.51%
60 Hari$ 0+42.94%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Christianity Coin (CHRIST)

We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin

Christianity Coin (CHRIST) Sumber

Laman Web Rasmi

Christianity Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Christianity Coin (CHRIST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Christianity Coin (CHRIST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Christianity Coin.

Semak Christianity Coin ramalan harga sekarang!

CHRIST kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Christianity Coin (CHRIST)

Memahami tokenomik Christianity Coin (CHRIST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHRIST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Christianity Coin (CHRIST)

Berapakah nilai Christianity Coin (CHRIST) hari ini?
Harga langsung CHRIST dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CHRIST ke USD?
Harga semasa CHRIST ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Christianity Coin?
Had pasaran untuk CHRIST ialah $ 50.24K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CHRIST?
Bekalan edaran CHRIST ialah 999.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHRIST?
CHRIST mencapai harga ATH sebanyak 0.00155678 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHRIST?
CHRIST melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CHRIST?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHRISTialah -- USD.
Adakah CHRIST akan naik lebih tinggi tahun ini?
CHRIST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHRISTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:33:09 (UTC+8)

