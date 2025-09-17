Chronicle (XNL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Chronicle (XNL) harga masa nyata ialah $0.00168044. Sepanjang 24 jam yang lalu, XNL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XNL sepanjang masa ialah $ 1.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XNL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chronicle (XNL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 80.73K$ 80.73K $ 80.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 168.04K$ 168.04K $ 168.04K Bekalan Peredaran 48.04M 48.04M 48.04M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Chronicle ialah $ 80.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XNL ialah 48.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 168.04K.