Chuan Pu (CHUANPU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01890464$ 0.01890464 $ 0.01890464 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.65% Perubahan Harga (1D) -3.30% Perubahan Harga (7D) +0.65% Perubahan Harga (7D) +0.65%

Chuan Pu (CHUANPU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHUANPU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHUANPU sepanjang masa ialah $ 0.01890464, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHUANPU telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, -3.30% dalam 24 jam dan +0.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chuan Pu (CHUANPU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.43K$ 51.43K $ 51.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.43K$ 51.43K $ 51.43K Bekalan Peredaran 980.00M 980.00M 980.00M Jumlah Bekalan 979,999,884.63 979,999,884.63 979,999,884.63

Had Pasaran semasa Chuan Pu ialah $ 51.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHUANPU ialah 980.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979999884.63. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.43K.