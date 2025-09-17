Chuck (CHUCK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00121527 $ 0.00121527 $ 0.00121527 24J Rendah $ 0.00124673 $ 0.00124673 $ 0.00124673 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00121527$ 0.00121527 $ 0.00121527 24J Tinggi $ 0.00124673$ 0.00124673 $ 0.00124673 Sepanjang Masa $ 0.03322613$ 0.03322613 $ 0.03322613 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) -0.97% Perubahan Harga (7D) +6.53% Perubahan Harga (7D) +6.53%

Chuck (CHUCK) harga masa nyata ialah $0.00122731. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHUCK didagangkan antara $ 0.00121527 rendah dan $ 0.00124673 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHUCK sepanjang masa ialah $ 0.03322613, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHUCK telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -0.97% dalam 24 jam dan +6.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chuck (CHUCK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Bekalan Peredaran 896.93M 896.93M 896.93M Jumlah Bekalan 964,999,999.0 964,999,999.0 964,999,999.0

Had Pasaran semasa Chuck ialah $ 1.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHUCK ialah 896.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 964999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.18M.